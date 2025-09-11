Розробники тепер можуть публікувати додатки в Microsoft Store без комісії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft дозволила розробникам публікувати застосунки у Microsoft Store на Windows без одноразових зборів та навіть без банківської картки.

Раніше розробникам потрібно було сплатити $19, щоб отримати доступ до публікації застосунків у магазині. Тепер ця вимога знята для всіх майже 200 країн, достатньо лише особистого облікового запису Microsoft.

Компанія пояснює, що відмова від плати знімає одну з ключових перепон, яка ускладнювала вихід нових авторів на платформу. Це, на думку Microsoft, зробить екосистему більш інклюзивною та відкритою для незалежних розробників.

Для порівняння, Apple продовжує стягувати $99 щороку, а Google бере $25 за реєстрацію. Microsoft же пропонує авторам ще й можливість використовувати власні системи розрахунків для неігрових застосунків, що дозволяє залишати собі 100% доходів.

За останні роки компанія модернізувала Windows Store: додала підтримку незалежних інсталяторів, оновила вебверсію та покращила зручність завантаження. За даними Microsoft, магазин має понад 250 млн активних користувачів щомісяця.

У Windows Store можна публікувати Win32, UWP, PWA, .NET, MAUI та Electron-застосунки. Відкриття магазину для більшої кількості розробників має розширити асортимент і збільшити активність екосистеми Windows.