Microsoft розпочала розгортання головного оновлення Windows 11 2025 року – версії 25H2

Користувачі Windows 11 почали отримувати щорічну нову версію системи, яка в цьому році має індекс 25H2. Про це повідомляє The Verge.

Оновлення доступне через "Центр оновлення Windows" і поширюється поступово. Перед цим його тестували учасники програми Windows Insider у каналі Release Preview.

Пакет 25H2 встановлюється швидко, оскільки Microsoft випускає його як невеликий "пакет підтримки". Він базується на тій самій кодовій основі, що й попередня версія 24H2. Це дозволяє компанії підтримувати єдину гілку обслуговування та одночасно випускати нові функції для обох версій.

У новій редакції зроблено акцент на безпеку. Додано вдосконалені механізми виявлення вразливостей під час компіляції та виконання програм, а також інструменти з підтримкою штучного інтелекту для безпечного кодування. За словами представників Microsoft, ці зміни відповідають вимогам політики надійного циклу розробки безпеки.

Оновлення також стало компактнішим завдяки вилученню застарілих компонентів PowerShell 2.0 та інтерфейсу командного рядка WMIC.

Щоб отримати версію 25H2 якнайшвидше, потрібно активувати параметр "Отримувати останні оновлення, щойно вони доступні" у "Центрі оновлення Windows". Якщо система виявить несумісність із драйверами чи програмами, оновлення може бути тимчасово відкладене до вирішення проблем.

Microsoft планує розширювати доступність пакета протягом найближчих місяців і публікувати інформацію про відомі проблеми на порталі Windows Release Health.