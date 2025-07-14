Microsoft припинить додавати нові функції до Office для Windows 10 у 2026 році

Компанія Microsoft без зайвого розголосу оголосила, що припинить додавати нові функції до програм Microsoft 365 (Office) для користувачів Windows 10 у серпні 2026 року. Хоча оновлення безпеки залишаться доступними до жовтня 2028 року, функціональні нововведення припинятимуть поступово вже з наступного року, пише The Verge.

Для користувачів Microsoft 365 Personal і Family нові можливості Office на Windows 10 припинять надходити в серпні 2026-го, одночасно з припиненням підтримки для бізнес-користувачів, які використовують так званий Current Channel. Далі, 13 жовтня 2026 року, нові функції перестануть надходити користувачам Monthly Enterprise Channel, а 12 січня 2027 року – і для користувачів Semi-Annual Enterprise Channel.

На початку цього року Microsoft уже відмовилася від попереднього плану повного припинення оновлень безпеки для Office на Windows 10, погодившись продовжити їх до 2028 року. Втім, тоді компанія не повідомляла, що з 2026 року нові функції Office будуть доступні лише на Windows 11.

Це ще один крок Microsoft до завершення підтримки Windows 10, яка офіційно закінчиться 14 жовтня 2025 року. Після цього оновлення Office залишатимуться лише у форматі патчів безпеки – без нових функціональних можливостей.

Хоча Microsoft активно закликає користувачів перейти на Windows 11, мільйони пристроїв у світі досі працюють на Windows 10. Навіть попри те, що Windows 11 нещодавно вперше обігнала "десятку" за часткою використання, перехід триває повільно. Для домашніх користувачів Microsoft запропонувала можливість продовження отримання оновлень безпеки безплатно ще на рік, якщо активувати функцію Windows Backup.