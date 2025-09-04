Microsoft відкрила вихідний код мови програмування 6502 BASIC 1976 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft відкрила код 6502 BASIC, версії мови програмування BASIC, яку у 1975 році написали Білл Ґейтс та Пол Аллен спершу для процесора Intel 8080. У 1976 році Ґейтс з Ріком Вейландом адаптували код для роботи з іншими 8-бітними чипами, зокрема MOS 6502, який використовувався у NES, Atari 2600 та у багатьох інших пристроях.

Фрагменти й неофіційні копії коду десятиліттями поширювалися в інтернеті та зберігалися в музейних архівах, а інтерес до мови не зникає й нині, тому компанія вирішила зробити код відкритим. На GitHub доступна версія BASIC M6502 8K VER 1.1, яка, зокрема, була основою для Applesoft BASIC у комп’ютерах Apple II.

"У 2025 році інтерес як ніколи високий. Сфера ретро-обчислень процвітає, з відтвореннями на основі FPGA, проєктами емуляторів та активними спільнотами розробників. Бренд Commodore повернувся з анонсом нового Commodore 64 на базі FPGA, першого офіційного обладнання Commodore за десятиліття", — йдеться у блозі компанії.

У 1977 році Commodore заплатила $25 000, щоб отримати ліцензію на код Microsoft BASIC. Завдяки цьому саме ця мова стала основою для комп’ютерів Commodore PET, а згодом і для VIC-20 та Commodore 64. Це рішення перетворило BASIC на стандарт для комп’ютерів Commodore і відкрило мільйонам початківців шлях у програмування через прості команди на кшталт 10 PRINT "HELLO" чи 20 GOTO 10.

Версія 1.1, яку випускає Microsoft, включає виправлення для збирача сміття. Його у 1978 році визначили й реалізували спільно інженер Commodore Джон Фіганс та Білл Ґейтс, коли Фіганс відвідував офіси Microsoft у Бельв’ю. Вона навіть містить "пасхальне яйце" Білла Ґейтса, заховане в позначках STORDO та STORD0, що сам Ґейтс підтвердив у 2010 році.