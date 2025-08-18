Українська правда
Microsoft нарешті вдосконалює темну тему Windows 11

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 серпня, 16:38
Microsoft почала тестувати покращення для темної теми у Windows 11. У новій попередній збірці системи вікна копіювання, переміщення та видалення файлів отримали підтримку темного режиму — раніше вони завжди залишалися світлими. Про це повідомив дослідник Windows Phantomofearth.

Зміни наразі часткові: кнопки у деяких діалогах все ще відображаються у світлому стилі. Крім того, все ще чимало елементів системи залишаються не адаптованими — серед них панель керування, вікно Run та властивості файлів.

До речі, функція темного режиму вперше з’явилася у Windows 10 ще у 2016 році, але навіть через майже десять років вона залишається неповною та недопрацьованою. Для прикладу, темна тема у Файловому провіднику з’явилася лише через кілька років після запуску Windows 10.

Microsoft поки офіційно не оголошувала про оновлення темної теми, проте такі поступові зміни можуть свідчити про підготовку більш масштабного редизайну, який очікується у Windows 11 25H2.

Софт Операційні системи Windows 11 Microsoft
