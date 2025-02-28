Microsoft може закрити Skype вже у травні, користувачів попросять перейти на Teams [ОНОВЛЕНО]

Після років спекуляцій і поступового занепаду Skype, в Microsoft, схоже, нарешті готові його закрити. Як повідомляє XDA Developers, в коді тестової версії програми для Windows вже зашите повідомлення про закриття Skype у травні: "Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та чати у Teams".

Запущений у 2003 році, Skype свого часу став основною платформою для голосових і відеодзвінків. Microsoft придбала його у 2011 році за $8,5 мільярда, сподіваючись зробити сервіс ключовим елементом своєї комунікаційної екосистеми. Однак, попри спроби інтегрувати Skype у Windows 10, його популярність зменшувалася через конкуренцію з боку Apple FaceTime, численних сервісів Google для зв’язку та Slack. Стратегія Microsoft щодо Skype була непослідовною. Після придбання компанія закрила Windows Live Messenger на користь Skype. У 2015 році компанія намагалася вбудувати Skype у Windows 10, але через дев’ять місяців знову змінила своє рішення. У 2016 році вона замінила версію для Windows 10 на UWP-додаток, але пізніше знову повернулася до програми Win32.

UWP-застосунок Skype для Windows

У 2017 році Microsoft запустила Teams, платформу для співпраці, побудовану на основі технологій Skype, щоб конкурувати зі Slack. Відтоді Teams став пріоритетом компанії, отримавши широке поширення у сфері бізнесу, освіти та особистого використання. Ознаки майбутнього закриття Skype з’явилися ще раніше. Коли Windows 11 вийшла у 2021 році, вона мала вбудовану інтеграцію Teams, що свідчило про те, що Microsoft спрямовує ресурси на розвиток іншої платформи. Багато хто очікував, що Skype буде закритий ще у 2021 році, коли припинив існування Skype for Business.

Хоча Microsoft поки що не зробила офіційної заяви щодо цього рішення, скоріше за все, травень 2025 року стане завершенням 20-річної історії Skype.

ОНОВЛЕНО:

Microsoft офіційно підтвердила, що Skype закриють 5 травня. Користувачів платформи закликають безплатно перейти у Teams, куди автоматично перенесеться вся їх історія повідомлень, групові чати та контакти.