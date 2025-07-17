В автомобілях Mercedes можна буде використовувати камеру для дзвінків у Microsoft Teams під час руху

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Mercedes-Benz стане першим автовиробником, який дозволить користуватися вбудованою камерою для відеодзвінків у Microsoft Teams під час руху автомобіля. Функція з’явиться у новій моделі CLA-класу та стане частиною оновлень для MB.OS цього літа.

Під час поїздки водій зможе транслювати своє відео, але не бачитиме екранів або слайдів, які демонструють інші учасники дзвінка. Це зроблено з міркувань безпеки. Нова функція орієнтована на користувачів, які прагнуть залишатися на зв’язку навіть за кермом.

Крім цього, Mercedes-Benz інтегрує Microsoft 365 Copilot у свої нові автомобілі. Завдяки голосовому керуванню водії зможуть переглядати пошту та створювати нотатки без відволікання від дороги.

До речі, хоча відеодзвінки в Teams офіційно анонсували лише для CLA, очікується, що ця функція зʼявиться і в інших моделях — зокрема в E-Class, де вже доступні камери для TikTok і Zoom.