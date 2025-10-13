Microsoft запрошує українські організації на європейський конкурс грантів для ШІ

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft оголосила конкурс LINGUA, щоб зробити європейські мови більш представленими в штучному інтелекті. Про ініціативу розповів у блозі віцепрезидент і президент компанії Бред Сміт. До участі запрошені й українські організації.

Конкурс LINGUA — це запрошення для дослідників, неурядових організацій, культурних установ та стартапів до створення високоякісних відкритих наборів даних, які допоможуть мовам з обмеженими цифровими ресурсами, включно з українською, посилити свою присутність у світі ШІ. Ініціативу запущено в координації з проєктом APERTUS (під керівництвом EPFL та ETH Zürich) та в консультації з Радою Європи.

Відібрані проєкти отримають:

Фінансування до $50 000 на діяльність зі збору даних (більші проєкти розглядатимуться індивідуально);

обчислювальні кредити Azure на термін до двох років для підтримки потреб, пов'язаних з обробкою даних;

технічну підтримку та можливості для співпраці з лабораторією Microsoft AI for Good Lab, EPFL та ETH Zürich;

медіапідтримка через екосистему Microsoft AI for Good Lab та партнерські мережі.

Початок прийому заявок на LINGUA розпочався 26 вересня 2025 року, проте всі охочі ще встигають зареєструватись до 11 листопада 2025 року. Відібрані проєкти будуть оголошені 20 січня 2026 року.