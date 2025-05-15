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Скорочення Microsoft найбільше вдарили по програмістах

Скорочення Microsoft найбільше вдарили по програмістах
Microsoft
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
15 травня, 16:52
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За даними Bloomberg, попри заяви Microsoft про оптимізацію управлінських структур, нова хвиля звільнень найбільше торкнулася саме програмістів.

У штаті Вашингтон Microsoft звільнила близько 2000 працівників із загалом 7000 оголошених скорочень. З них 40% становили розробники програмного забезпечення, ще приблизно 17% — менеджери.

Окрім того, у Вашингтоні звільнили ще близько 30% працівників — орієнтовно 600 осіб — які обіймали посади продакт-менеджерів і технічних програмних менеджерів. Скорочення також торкнулися окремих менеджерів і фахівців, залучених до проєктів зі штучного інтелекту. Водночас працівників, що безпосередньо взаємодіють із клієнтами, майже не зачепили.

Звільнення розробників є особливо вагомим рішенням на фоні все більшого фокуса технологічних компаній на штучному інтелекті. ШІ-інструменти, здатні писати та аналізувати код, вже активно використовуються у багатьох компанія. Гендиректор Microsot Сатья Наделла раніше заявляв, що у деяких проєктах частка коду, написаного ШІ, вже досягає 30%.

Штучний інтелект активно впроваджується не лише в програмуванні, а й в інших галузях. Раніше цього року Salesforce оголосила про плани скоротити понад 1000 працівників, оскільки компанія зміщує фокус на посади у сфері продажів, пов’язані з ШІ. Генеральний директор Марк Беніофф також заявив, що у 2025 році компанія не планує наймати програмістів через впровадження штучного інтелекту.

Бізнес Microsoft Штучний інтелект
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