Microsoft переманила понад 20 працівників Google DeepMind, зокрема ексголову інженерів Gemini

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft найняла понад 20 працівників підрозділу Google DeepMind, зокрема колишнього голову інженерного напрямку чат-бота Gemini Амара Субраманью. Він став віцепрезидентом з питань ШІ в Microsoft, заявивши, що нова команда має "амбіції без егоцентризму". Про це повідомляє Financial Times.

До компанії також приєдналися інженерна керівниця Сонал Гупта, програміст Адам Садовський та менеджер Тім Франк. Загалом за останні пів року Microsoft переманила щонайменше 24 спеціалістів з DeepMind.

Кадрова конкуренція між Microsoft і Google посилилась після того, як співзасновник DeepMind Мустафа Сулейман очолив відділ споживчої ШІ-стратегії Microsoft. Раніше він уже забрав із собою двох ключових людей для створення нового підрозділу у сфері медичних технологій.

Microsoft також найняла більшість команди стартапу Inflection, який заснував Сулейман, заплативши $650 млн за ліцензію на технології. Тим часом DeepMind намагається зберегти конкурентоспроможність. За даними внутрішніх документів Google, ChatGPT випереджає Gemini за щомісячною аудиторією: 600 млн проти 400 млн користувачів.

У Google заявили, що відтік кадрів у DeepMind нижчий за середньогалузевий, а компанія теж активно наймає фахівців з інших лабораторій, включно з Microsoft.

Нагадаємо, що зараз також триває боротьба за кадри між Meta та OpenAI. Марк Цукерберг пропонує розробникам компенсаційні пакети до $300 млн за чотири роки, з яких понад $100 млн виплачуються в перший рік. Компанія також продовжує переманювати працівників Apple для роботи над суперінтелектом.