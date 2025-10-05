Microsoft створювала власний аналог гри Uncharted для Xbox One, але проєкт скасували

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У 2013 році компанія Microsoft планувала створити до виходу на ринок Xbox One гру, яка мала стати відповіддю на популярну ігрову серію Uncharted. Про це пише NotebookCheck.

За даними дослідника ігор Ліама Робертсона, проєкт отримав кодову назву Project Ranger і розроблявся студією Black Tusk Studios, що згодом була перейменована на The Coalition.

Серія Uncharted, створена студією Naughty Dog для консолей PlayStation, здобула популярність завдяки історії про мисливця за скарбами Натана Дрейка. Уже до 2012 року продажі франшизи перевищили 17 мільйонів копій. На тлі такого результату компанія Microsoft вирішила розпочати роботу над власним проєктом для Xbox One, який мав наслідувати успіх Uncharted.

Гра мала поєднувати елементи Uncharted та кінофраншизи "Місія нездійсненна". Головним персонажем був герой на ім’я Коул, роль якого виконував актор Ліам Макінтайр. Для демонстрації на виставці E3 2013 навіть були створені візуальні матеріали, частину з яких підготували студенти Коледжу мистецтв і дизайну Саванни.

Концепт-арти невипущеної гри під кодовою назвою Project Ranger від Microsoft

Попри амбіційні плани, між Microsoft та командою розробників виникли розбіжності щодо творчого напряму. Це призвело до зупинки робіт і повного скасування проєкту. Після цього студія переключилася на серію Gears of War, яка стала її основним напрямом діяльності.

У відео Робертсона на каналі DidYouKnowGaming оприлюднені концепт-арти та матеріали, що дають уявлення про вигляд скасованої гри. Водночас він підкреслює, що відновлення проєкту не планується, а всі напрацювання залишилися лише у вигляді архівних матеріалів.