Microsoft Flight Simulator 2024 вийде на PS5 та підтримуватиме PS VR2

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
25 вересня, 10:58
Під час презентації State of Play компанія Sony оголосила, що авіасимулятор від Asobo Studio та Xbox Game Studios вперше з’явиться на консолі PlayStation 5. Реліз відбудеться 8 грудня 2025 року, а власники розширених видань отримають ранній доступ 3 грудня.

Версія для PS5 збереже весь візуальний рівень і масштаб оригіналу, включно з понад сотнею детально відтворених літаків — від ультралегких до великих авіалайнерів і військових транспортників. Гра використовує реальні географічні та погодні дані, що робить польоти максимально наближеними до реальності.

Sony каже, що підтримка гарнітури PS VR2 перебуває в розробці й з’явиться у 2026 році як безплатне оновлення. На старті гравці отримають повний набір режимів, включно з кар’єрними місіями — від гасіння пожеж та рятувальних операцій до аграрних завдань і будівництва у повітрі. Також будуть доступні змагання у Challenge League, посадкові випробування та глобальні місії.

Microsoft Flight Simulator 2024 приєднується до переліку колишніх ексклюзивів Xbox і ПК, які виходять на PS5. Раніше на платформу вже вийшли Sea of Thieves, Pentiment, Indiana Jones and the Great Circle та Forza Horizon. І ці ігри здобули на платформі конкурента неабияку популярність.

Ігри PlayStation Microsoft Flight Simulator 2024
