У Microsoft Edge зʼявився новий режим Copilot із розширеними функціями ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft запускає новий експериментальний режим Copilot в Edge. Він інтегрує ШІ-асистента безпосередньо в інтерфейс браузера, дозволяючи шукати інформацію, бронювати ресторани, а також здійснювати порівняння товарів.

Користувачі можуть надати Copilot доступ до всіх відкритих вкладок, щоб ШІ міг, наприклад, порівнювати готелі чи підсумовувати варіанти покупок. Крім того, з’явилася голосова навігація для пошуку інформації та відкриття потрібних сторінок.

Microsoft планує розширити можливості режиму, дозволивши Copilot отримувати доступ до історії браузера, а також до збережених облікових даних — наприклад, для автоматичного бронювання столика в ресторані або заповнення форм.

Режим Copilot розглядається як доповнення до раніше впроваджених функцій на базі Copilot Vision. За словами віцепрезидента Microsoft Edge Шона Ліндерсея, у майбутньому Copilot допоможе структурувати як поточну, так і минулу активність користувача в браузері у вигляді окремих тем для перегляду.

Поки режим перебуває на етапі тестування, функція доступна безплатно, але з обмеженням на використання. Microsoft підкреслює, що в майбутньому Copilot Mode можуть включити до платної підписки.

До речі, новий режим Copilot в Edge є опціональним — його можна ввімкнути в налаштуваннях браузера.