Microsoft додає у Copilot анімовані обличчя для голосових чатів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft запускає експериментальну функцію Copilot Portraits, яка додає асистенту анімовані обличчя для голосових розмов. У Copilot Labs користувачам у США, Великій Британії та Канаді доступні 40 стилізованих аватарів, що відтворюють міміку та рухи під час спілкування в реальному часі, повідомляє The Verge.

За словами CEO Microsoft AI Мустафи Сулеймана, Portraits створили у відповідь на відгуки користувачів, які відчували себе комфортніше, коли спілкувалися з "обличчям", а не лише з голосом. Користувач зможе обрати відповідний портрет, який пасуватиме голосу, щоб зробити взаємодію більш природною.

You can now talk to a Copilot Portrait in real-time! We’ve heard from some users that they'd feel more comfortable talking to a face when using voice. So in the US, UK + Canada, we’re rolling out a new Copilot Labs experiment where you can talk with animated portraits. pic.twitter.com/KEubl1Kv1N — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) September 29, 2025

Функція відрізняється від представленої влітку Copilot Appearances тим, що замість мультяшних образів використовує стилізовані людські аватари. Технологія базується на розробці Microsoft Research VASA‑1, яка дозволяє генерувати вирази обличчя, рухи голови та синхронізацію губ з одного зображення без складного 3D‑моделювання.

Microsoft підкреслює, що портрети навмисно не є фотореалістичними, щоб уникнути можливого шахрайського використання, і супроводжуються чіткими індикаторами взаємодії з ШІ. Доступ обмежений користувачами від 18 років, також діють денні та сесійні ліміти.

До речі, xAI теж нещодавно додала 3D‑аватари для свого чатбота Grok, включно з аніме‑персонажами. Microsoft же обирає обережний підхід, враховуючи ризики небезпечних сценаріїв взаємодії, які вже стали предметом розслідувань щодо Character.AI.