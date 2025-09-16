Українська правда
Microsoft додає безплатні базові функції Copilot у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote для бізнесу

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 вересня, 11:14
Microsoft додає Copilot Chat у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote для всіх корпоративних передплатників Microsoft 365. У зазначених програмах зʼявиться нова бічна панель, що допомагатиме переписувати тексти, аналізувати таблиці й швидко генерувати презентації без окремої підписки на Copilot.

За словами генерального менеджера продуктового маркетингу Microsoft 365 Copilot Сета Паттона, Copilot Chat є "безпечним ШІ-чатом, що розуміє вміст поточного файла й підлаштовує відповіді під нього".

Безплатна версія може:

  • переписувати та підсумовувати документи Word;
  • створювати слайди й пропонувати зображення у PowerPoint;
  • аналізувати робочі книги Excel з поясненнями формул;
  • резюмувати та створювати листи в Outlook;
  • вставляти контент з OneNote та швидко шукати пов’язані файли через меню ContextIQ.

Платна підписка Microsoft 365 Copilot ($30 на місяць за користувача) все ще надаватиме розширені можливості. Вона відкриває доступ до швидшої та стабільнішої роботи навіть у години пікового навантаження, дозволяє завантажувати великі файли, генерувати зображення й користуватися потужнішими моделями GPT-5.

Microsoft підкреслює, що інтеграція Copilot Chat поки що не вплине на ціни підписок і забезпечить базові ШІ-функції для всіх користувачів Microsoft 365. У жовтні 2025 року компанія планує інтегрувати Copilot для продажів, сервісу та фінансів у підписку Microsoft 365 Copilot, знижуючи витрати для бізнес-клієнтів, які активно використовують ШІ.

