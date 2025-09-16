Microsoft додає безплатні базові функції Copilot у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote для бізнесу

Microsoft додає Copilot Chat у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote для всіх корпоративних передплатників Microsoft 365. У зазначених програмах зʼявиться нова бічна панель, що допомагатиме переписувати тексти, аналізувати таблиці й швидко генерувати презентації без окремої підписки на Copilot.
За словами генерального менеджера продуктового маркетингу Microsoft 365 Copilot Сета Паттона, Copilot Chat є "безпечним ШІ-чатом, що розуміє вміст поточного файла й підлаштовує відповіді під нього".
Безплатна версія може:
- переписувати та підсумовувати документи Word;
- створювати слайди й пропонувати зображення у PowerPoint;
- аналізувати робочі книги Excel з поясненнями формул;
- резюмувати та створювати листи в Outlook;
- вставляти контент з OneNote та швидко шукати пов’язані файли через меню ContextIQ.
Платна підписка Microsoft 365 Copilot ($30 на місяць за користувача) все ще надаватиме розширені можливості. Вона відкриває доступ до швидшої та стабільнішої роботи навіть у години пікового навантаження, дозволяє завантажувати великі файли, генерувати зображення й користуватися потужнішими моделями GPT-5.
Microsoft підкреслює, що інтеграція Copilot Chat поки що не вплине на ціни підписок і забезпечить базові ШІ-функції для всіх користувачів Microsoft 365. У жовтні 2025 року компанія планує інтегрувати Copilot для продажів, сервісу та фінансів у підписку Microsoft 365 Copilot, знижуючи витрати для бізнес-клієнтів, які активно використовують ШІ.