Ізраїль використовує Microsoft Azure для системи стеження за палестинцями — The Guardian

Ізраїльська розвідка зберігає записи мільйонів дзвінків палестинців і жителів Західного берега ріки Йордан на спеціальних захищених серверах Microsoft Azure. Як повідомляє The Guardian, ці дані також використовують для планування ударів по Газі.

Про це вперше стало відомо з нового спільного розслідування The Guardian, ізраїльсько-палестинського видання +972 Magazin та Local Call. Хмарну систему створили після зустрічі у 2021 році генерального директора Microsoft Сатьї Наделли та керівника ізраїльського військового розвідувального підрозділу "Підрозділ 8200".

Під час цієї зустрічі керівник "Підрозділу 8200" Йоссі Сарієль отримав підтримку Сатьї Наделли щодо плану, який передбачав надання агентству доступу до спеціально виділеної та ізольованої зони в хмарній платформі Microsoft Azure. Використовуючи майже необмежене хмарне сховище, ізраїльська розвідка створила систему, яка збирає й зберігає записи мільйонів мобільних дзвінків палестинців із Гази та Західного берега.

У Microsoft стверджують, що Сатья Наделла не знав, які саме дані "Підрозділ 8200" зберігатиме в Azure. Однак витік документів і свідчення 11 джерел у компанії та розвідці показують, що хмара використовувалась для збереження мільйонів розмов палестинців щогодини. За словами співрозмовників із "Підрозділу 8200", ці записи також використовували для підготовки військових операцій.

Саму систему збереження даних було створено для роботи на серверах Microsoft за посиленими рівнями безпеки, які інженери компанії розробляли під інструкціями "Підрозділу 8200". Витік файлів техгіганта також показує, що велика частина зібраних даних зараз може зберігатися у центрах обробки даних компанії у Нідерландах та Ірландії.

Microsoft, своєю чергою, продовжує заперечувати, що не знає, які дані зберігаються на її серверах. Один з речників компанії розповів, що їм невідомо про використання Azure для збереження записів телефонних дзвінків, а "Підрозділ 8200" є просто клієнтом хмарних сервісів. Microsoft також "не створювала та не консультувала Підрозділ 8200" щодо хмарної системи спостереження.