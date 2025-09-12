Microsoft уникнула штрафу ЄС за продаж Teams у наборі з Office 365

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Європейська комісія не штрафуватиме Microsoft за те, що компанія продавала Teams набором з підписками Office 365 та Microsoft 365. Європейський регулятор каже, що американська компанія зробила достатньо для розв'язання проблем конкуренції, повідомляє The Verge.

Справу було ініційовано ще у 2020 році, коли Slack подала до ЄС скаргу на Microsoft за антиконкурентні дії. А у 2023 році європейські регулятори відкрили нове розслідування, щоб з’ясувати, чи порушує стратегія Microsoft антимонопольні правила.

У вересні 2023 року Microsoft спершу відокремила Teams від підписок Office 365 та Microsoft 365 на території ЄС. У квітні 2024 року компанія поширила ці зміни на всіх ринках. Попри це Єврокомісія продовжила розслідування, стверджуючи, що зміни були недостатніми для врегулювання занепокоєнь.

Тепер же європейський регулятор переглянув попередні заяви та каже, що зобов'язання Microsoft відповідають занепокоєнням Комісії. Зокрема техгігант пропонує інструменти Office без Teams за меншою ціною, дозволяє наявним клієнтам переходити на плани без Teams та імпортувати свої дані, а також забезпечує сумісність ключових функцій між сторонніми інструментами комунікації, як-от Slack, з продуктами Microsoft.

Компанія зобов’язалася дотримуватися цих правил протягом семи років, а вимоги щодо перенесення даних діятимуть 10 років. Якби Єврокомісія встановила факт антиконкурентної поведінки, Microsoft могла б отримати штраф у розмірі 10% від свого річного глобального доходу.

"Великі та малі організації по всій Європі та в усьому світі значною мірою покладаються на відеоконференції, чати та інструменти для співпраці, особливо з початком пандемії коронавірусу. Отже, сьогоднішнє рішення відкриває конкуренцію на цьому важливому ринку та гарантує, що підприємства зможуть вільно обирати засоби комунікації та співпраці, які найкраще відповідають їхнім потребам", — зазначає Тереза Рібера, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу.