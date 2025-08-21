Портативні консолі ROG Xbox Ally вийдуть 16 жовтня 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Портативні консолі ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X, що розробляються спільно Microsoft та ASUS, офіційно надійдуть у продаж на більшості світових ринків 16 жовтня 2025 року. Компанії поки що не запускають попередні замовлення та не розголошують вартість, повідомляє The Verge.

За чутками, ROG Xbox Ally коштуватиме €599, а потужніша версія Ally X — €899. У США ціни можуть скласти $549 і $899, повідомляє Dealabs. Microsoft мала оголосити їх разом із датою виходу, але відклала через невизначеність із митами Трампа.

Офіційно обидві консолі з'являться в Австралії, Бельгії, Канаді, Чехії, Китаю (тільки Xbox Ally X), Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Гонконгу, Італії, Ірландії, Японії, Малайзії, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Філіппінах, Польщі, Португалії, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Південній Кореї, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Тайвані, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Великій Британії, В'єтнамі та США. Після цього планується реліз у Бразилії, Індії, Індонезії та Таїланді.

На додачу до цього, Microsoft також анонсувала програму сумісності для портативних консолей. У її межах буде дві позначки: Handheld Optimized та Mostly Compatible. Перша позначка означатиме, що гра повністю підтримує звичне керування без потреби додаткових налаштувань, а також працюватиме у повноекранному режимі з правильною роздільною здатністю. Mostly Compatible може вимагати певних додаткових налаштувань.

"Ми співпрацювали з ігровими студіями, щоб протестувати, оптимізувати та перевірити тисячі ігор на сумісність з портативними пристроями, що дозволяє вам зануритися у гру без необхідності налаштовувати параметри або вимагаючи лише незначних коригувань", — розповіла віцепрезидентка з ігрових пристроїв та екосистеми Xbox Роанн Сонс.

Крім того, Microsoft додасть індикатор Windows Performance Fit, щоб гравці знали, чи сумісна гра і наскільки добре вона працюватиме. Обидві консолі постачатимуться з повноекранним інтерфейсом Xbox, який запускатиметься замість робочого стола Windows. Сам стіл буде доступний через меню Xbox Game Bar.

Ще одним важливим покращенням для портативних консолей Microsoft стала функція Advanced Shader Delivery. Вона автоматично завантажує шейдери гри під час запуску Xbox Ally, щоб ігри працювали швидше та плавніше. Це також покращує продуктивність і економить заряд акумулятора.