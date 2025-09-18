Microsoft Paint отримає підтримку проєктних файлів, як у Photoshop, та нові інструменти

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Microsoft анонсувала оновлення для програм Paint, Snipping Tool та Notepad, які починають поширюватися серед учасників програми тестування Windows Insiders у каналах Dev та Canary.

Microsoft продовжує оновлювати застосунок Paint у Windows 11, додаючи функції, які раніше були притаманні професійним графічним редакторам, таким як Photoshop. Найближчим часом користувачі цієї програми зможуть зберігати свої роботи у форматі проєктних файлів із розширенням *.paint.

Цей формат дозволяє зберігати всі шари зображення та відкривати файл для подальшого редагування з того місця, де робота була зупинена. За словами розробників, відкриття такого файлу автоматично запустить Paint із усіма збереженими елементами проєкту.

Ще одним нововведенням стане регулювання прозорості інструментів "олівець" та "пензель". Для цього буде передбачено повзунок зліва від полотна, який дозволяє налаштовувати рівень непрозорості під час малювання.

Оновлення торкнеться й інструмента "Фрагмент і ескіз" (Snipping Tool) у Windows 11. У ньому з’явиться панель швидких позначок із маркером, ручкою та гумкою, а також можливість повторного кадрування зображення після створення знімка екрана. Microsoft також додає функцію швидкої розмітки, яка спрощує додавання коментарів до знімків екрана.

Крім того, у текстовому редакторі Блокнот (Notepad) для користувачів Copilot Plus PC буде доступна безкоштовна функція на основі штучного інтелекту для написання, підсумовування та переформулювання текстів. Використовуватимуться як локальні, так і хмарні моделі, між якими можна перемикатися залежно від потреб.

Наразі поки невідомо, коли нові функції будуть запущені в стабільних версіях програм Paint, Snipping Tool та Notepad.