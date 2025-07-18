На аукціоні продали марсіанський метеорит за $5,3 мільйона

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На торгах аукціону Sotheby's (через PCWorld) було продано марсіанський метеорит NWA 16788 за понад $5,3 млн, що стало найдорожчим продажем метеорита в історії. Цей камінь знайшли у 2023 році в пустелі Сахара на території Нігеру.

Марсіанські метеорити надзвичайно рідкісні — лише близько 400 з понад 77 тисяч офіційно зареєстрованих метеоритів мають марсіанське походження. Повідомляється, що метеорит потрапив на Землю після удару астероїда по Марсу. Внаслідок удару, в космос потрапили уламки твердої поверхні червоної планети, один із яких пролетів 225 млн кілометрів до поверхні Землі.

NWA 16788 має розміри 37,5 × 28 × 15 см та вагу 24,5 кг, що становить близько 6,5% ваги від усіх відомих марсіанських уламків на Землі. Його поверхня — червонувато-коричнева, з численними тріщинами, що нагадує мініатюрний ландшафт Марса.

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Перед торгами метеорит пройшов лабораторну експертизу, яка підтвердила його марсіанське походження. Зокрема, понад 21% його складу становить маскелініт — скло, що утворилося при ударі астероїда об поверхню Марса.

Початкова ставка на метеорит NWA 16788 на аукціоні Sotheby's становила $2 млн. Організатори прогнозували, що фінальна ціна знаходитиметься в межах $2–4 млн. Проте інтенсивні торги, які тривали 15 хвилин, підвищили суму до $4,3 млн. З урахуванням додаткових зборів остаточна вартість лота склала $5,3 млн, що стало рекордом для метеоритів, проданих на аукціонах. Ім'я покупця не розкривається.