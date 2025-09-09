Meta звинувачують у приховуванні досліджень про небезпеку її VR-гарнітур для дітей

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанію Meta підозрюють у редагуванні та приховуванні результатів внутрішніх досліджень, які вказували на ризики для дітей під час використання VR-гарнітур.

Як повідомляє The Washington Post, нинішні та колишні співробітники передали Конгресу США документи, де описані випадки, коли неповнолітніх у віртуальній реальності намагалися вербувати дорослі з сексуальними намірами.

Двоє дослідників повідомили, що зустрілися з німецькою родиною, дитина якої, молодша за 10 років, зазнала контактів із незнайомцями у VR-чатах — зокрема, отримувала непристойні пропозиції. За словами дослідників, керівництво наказало видалити ці деталі з офіційного звіту. У публічній версії документа згадувалося лише, що деякі батьки побоюються подібних ситуацій.

Документи, передані Конгресу, також містять вказівки юридичного відділу Meta уникати збору даних про дітей, що користуються VR, посилаючись на "регуляторні проблеми". Співробітники попереджали, що діти до 13 років обходять вікові обмеження, хоча згодом компанія офіційно знизила мінімальний вік користувачів до 10 років.

Представниця Meta заявила, що всі ці документи "зібрані для створення неправдивого наративу" та що компанія не забороняє дослідження щодо дітей. В компанії не підтвердили і не спростували інцидент із німецькою родиною, пояснивши можливе видалення інформації вимогами законів США та європейського регулятора GDPR щодо обробки персональних даних дітей. Дослідники наполягають, що мали письмову згоду матері дитини.

Юридичний підкомітет Сенату планує розглянути ці звинувачення на слуханнях цього тижня. Раніше стало відомо, що Meta відкриває свій VR-додаток Horizon Worlds для підлітків за умови батьківського схвалення, що вже викликало запит Сенату про присутність неповнолітніх у сервісі та дотримання компанією норм безпеки.