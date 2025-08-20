Meta глобально запускає функцію голосового перекладу на основі штучного інтелекту

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Meta повідомила про глобальний запуск нової функції голосового дубляжу для відео Reels. Технологія використовує генеративний ШІ для перекладу голосу користувача з додатковою синхронізацією руху губ.

Щоб скористатися цією функцією, користувач має вибрати опцію "Перекладати ваш голос за допомогою Meta AI" перед публікацією ролика. Далі інструмент створює аудіодоріжку перекладу, зберігаючи інтонацію оригінального голосу. Після цього є можливість активувати синхронізацію руху губ із перекладеним аудіо.

Перед публікацією автор має змогу переглянути результат і вирішити, чи додавати синхронізацію. У відео з перекладом з’являється відповідне повідомлення про використання ШІ.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Функція наразі доступна для авторів контенту у Facebook із понад 1000 підписників, а також для всіх користувачів із публічними акаунтами в Instagram. Meta рекомендує використовувати інструмент у відео з прямим зверненням до камери, без зайвого фонової музики чи закриття рота. Система підтримує до двох мовців, але компанія радить уникати накладання голосів.

Компанія позиціонує нову функцію як інструмент для розширення аудиторії контенту за межі рідної мови автора. Для цього також впроваджено інструмент ефективності перекладу за мовами.

На старті функція перекладу доступна лише для англійської та іспанської мови, однак компанія планує розширити мовну підтримку в майбутньому.