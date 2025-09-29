Meta застосує розпізнавання облич, щоб знаходити акаунти, які видають себе за знаменитостей

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta почне використовувати технологію розпізнавання облич, аби визначати акаунти, які видають себе за відомих публічних осіб. Спершу функцію впровадять у Facebook у Європейському Союзі, Великій Британії та Південній Кореї, а протягом кількох місяців додадуть й в Instagram. Про це пише The Verge.

Технологію розпізнавання облич компанія впровадила ще у жовтні 2024 року — вона використовувалася для відновлення акаунтів та протидії шахрайській рекламі з відомими особами. З вересневим оновленням цей захист поширено також на Південну Корею.

Meta відзначає, що з початку використання нової технології кількість повідомлень про шахрайську рекламу з використанням знаменитостей у першій половині 2025 року зменшилася на 22%. Заразом під захист попадає вже близько 500 тисяч публічних осіб.

Впроваджуючи захист від подібної реклами, Meta надсилає відомим особам сповіщення, що тепер вони можуть підписатися на отримання захисту від нелегітимної реклами з використанням їх облич.

Нагадаємо, що раніше Meta додала щомісячну підписку, що дозволяє користувачам у Великій Британії повністю прибрати рекламу зі стрічок Instagram та Facebook.