Meta почне використовувати розмови з ШІ‑чатботом для таргетингу реклами

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta почне використовувати розмови користувачів з її ШІ-чатботом для персоналізації реклами та контенту на платформах Facebook і Instagram з 16 грудня 2025 року, повідомляє The Wall Street Journal. Наприклад, якщо користувач запитує у чатбота про місцеві маршрути для піших прогулянок, він може отримати рекламу спорядження для походів або подібний контент у стрічці.

Користувачі не зможуть відмовитися від участі в новій політиці, але певні типи розмов автоматично виключатимуться з персоналізації: це стосується тем релігії, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, здоров’я та расової чи етнічної приналежності. Розмови, проведені до 16 грудня, не будуть використані. Також під дію нової політики не потраплять користувачі в ЄС, Великій Британії та Південній Кореї, принаймні спочатку.

Компанія пояснює, що персоналізація розмов з ШІ стане одним із ключових елементів бачення CEO Марка Цукерберга щодо "розширеного ШІ" майбутнього з персональними суперагентами, які допомагатимуть у повсякденних завданнях. Для реалізації плану Meta витратить до $600 млрд на ШІ-інфраструктуру у найближчі роки.

Meta вже активно інтегрує ШІ у свої сервіси: наприклад, у вересні компанія запустила функцію ШІ-генерованих коротких відео. OpenAI та інші конкуренти також експериментують із використанням даних для комерційних цілей: OpenAI нещодавно дозволила купувати товари через ChatGPT, Google тестує рекламу поруч із ШІ-функціями пошуку, а X використовує ШІ для покращення таргетингу реклами.

За словами Meta, розмови користувачів будуть однією із "сигнальних" частин для показу реклами, а компанія наразі працює над першим продуктом, який безпосередньо використовуватиме ці дані.