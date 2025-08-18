Meta у вересні 2025 року представить розумні окуляри з дисплеєм за $800 — Bloomberg

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Meta готує до запуску свої перші розумні окуляри з дисплеєм — Hypernova, які стануть проміжним кроком до повноцінних окулярів доповненої реальності. Презентація новинки очікується вже наступного місяця, пише Bloomberg.

Окуляри отримають невеликий екран у правій лінзі, на який виводитимуться сповіщення та мінідодатки. Керування відбуватиметься за допомогою спеціального нейронного браслета, який Meta вже тестує разом із прототипами AR-окулярів Orion.

Спочатку в компанії планували встановити ціну на Hypernova на рівні $1000–1400, що дорівнювало б вартості флагманських смартфонів Apple. Для порівняння, нинішні окуляри Meta Ray-Ban без дисплея коштують $200–400, а нові розумні окуляри Oakley — до $500.

Втім, Meta вдалося знизити стартову ціну Hypernova приблизно до $800, частково за рахунок скорочення прибуткової маржі. Це поширена стратегія для нових продуктів, яка має стимулювати попит.

Водночас $800 буде лише базовою ціною: варіації дизайну чи лінзи з діоптріями підвищать кінцеву вартість. Таким чином, Meta намагається зайняти середній сегмент між бюджетними смартокулярами та майбутніми дорожчими AR-рішеннями.