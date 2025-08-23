Meta використовуватиме технології Midjourney для розвитку ШІ-моделей зі створення зображень і відео

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Meta оголосила про партнерство зі стартапом Midjourney, який спеціалізується на генерації зображень та відео за допомогою ШІ. Про це повідомив головний директор Meta з питань штучного інтелекту Александр Ванг у дописі на Threads, передає TechCrunch. Компанії домовилися про ліцензування технологій Midjourney, які будуть інтегровані в майбутні продукти та моделі Meta.

За словами Ванга, Meta прагне залучити найкращі технології та фахівців, щоб забезпечити конкурентоспроможність своїх ШІ-продуктів. Угода з Midjourney має посилити позиції Meta для конкуренції з такими компаніями, як OpenAI (модель Sora), Black Forest Lab (Flux) та Google (Veo).

Раніше Meta вже запустила власні інструменти генерації зображень (Imagine) та відео (Movie Gen), які інтегровані в Facebook, Instagram і Messenger. У 2025 році компанія також інвестувала $14 млрд у Scale AI, придбала стартап Play AI, що спеціалізується на голосових технологіях, і активно наймала ШІ-дослідників з інших компаній, пропонуючи компенсації до $100 млн.

Стартап Midjourney, заснований у 2022 році, швидко здобув популярність завдяки реалістичному стилю створення зображень. Вже у 2023 році компанія прогнозувала $200 млн доходу. Вартість підписки на її сервіси стартує від $10 на місяць, а преміум-плани — до $120. У квітні Midjourney випустила нову модель генерації зображень V7 — першу модель, у якій персоналізація активована за замовчуванням. Пізніше, в червні 2025 року, компанія представила свою першу відеомодель V1. Засновник Midjourney Девід Хольц заявив, що компанія залишається незалежною та не має зовнішніх інвесторів.

Наразі умови угоди між Meta і Midjourney не розголошуються.