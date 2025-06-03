Meta купуватиме ядерну енергію для ШІ дата-центрів

Meta підписала угоду з купівлі електроенергії з атомної електростанції в Іллінойсі компанії Constellation Energy Corp, яка є найбільшим оператором ядерної енергетики США. Ця угода разом з різким зростанням попиту на електроенергію через штучний інтелект може стимулювати будівництво нового реактора на об'єкті.
Компанії підписали угоду на 20 років, у межах якої Meta купуватиме електроенергію з АЕС Clinton Clean Energy Center у Клінтоні починаючи з червня 2027 року, коли закінчиться термін державної субсидії. Фінансову частину угоди не розкривають, однак відомо, що в її межах Constellation інвестуватиме у збільшення виробництва на АЕС та розгляне можливість будівництва ще одного реактора, на який вже має федеральне схвалення.
Підписання угоди з Meta є важливим кроком для станції у Клінтоні, яка має потужність понад 1110 мегаватів, достатньо для забезпечення електроенергією близько 800 тисяч будинків. Попередній власник станції, Exelon Corp., міг закрити електростанцію у 2017 році через високу конкуренцію з дешевшим природним газом та відновлюваними джерелами енергії, однак це змінилося після того, як Іллінойс схвалив субсидію на 10 років.
Урві Пареха, керівник енергетичного департаменту Meta, розповідає, що цей контракт є найбільшою угодою Meta у галузі енергетики за всю історію. Компанія стала більш зацікавленою в ядерній енергетиці для ведення своїх операцій, а в грудні робила оголошення, що шукає пропозиції щодо реакторів потужністю до 4 гігават, на що отримала понад 50 відповідей, включно з пропозицією від Constellation.
Ядерна енергетика стала особливо цікавою для багатьох компаній з розвитком штучного інтелекту, який вимагає великих потужностей для тренування нових моделей. У лютому Франція оголосила про виділення 1 гігавата ядерної енергії на ШІ, а AWS, дочірня компанія Amazon, планує інвестувати понад $500 мільйонів у ядерну енергетику.
Разом з тим, Constellation минулого року підписала угоду з Microsoft щодо відновлення закритої АЕС Three Mile Island за $1,6 мільярда. Якщо її схвалять регулятори, компанія отримає права на 100% виробленої електроенергії для своїх дата-центрів.