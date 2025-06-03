Meta купуватиме ядерну енергію для ШІ дата-центрів

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Meta підписала угоду з купівлі електроенергії з атомної електростанції в Іллінойсі компанії Constellation Energy Corp, яка є найбільшим оператором ядерної енергетики США. Ця угода разом з різким зростанням попиту на електроенергію через штучний інтелект може стимулювати будівництво нового реактора на об'єкті.

Компанії підписали угоду на 20 років, у межах якої Meta купуватиме електроенергію з АЕС Clinton Clean Energy Center у Клінтоні починаючи з червня 2027 року, коли закінчиться термін державної субсидії. Фінансову частину угоди не розкривають, однак відомо, що в її межах Constellation інвестуватиме у збільшення виробництва на АЕС та розгляне можливість будівництва ще одного реактора, на який вже має федеральне схвалення.

Підписання угоди з Meta є важливим кроком для станції у Клінтоні, яка має потужність понад 1110 мегаватів, достатньо для забезпечення електроенергією близько 800 тисяч будинків. Попередній власник станції, Exelon Corp., міг закрити електростанцію у 2017 році через високу конкуренцію з дешевшим природним газом та відновлюваними джерелами енергії, однак це змінилося після того, як Іллінойс схвалив субсидію на 10 років.

Clinton Clean Energy Center

Урві Пареха, керівник енергетичного департаменту Meta, розповідає, що цей контракт є найбільшою угодою Meta у галузі енергетики за всю історію. Компанія стала більш зацікавленою в ядерній енергетиці для ведення своїх операцій, а в грудні робила оголошення, що шукає пропозиції щодо реакторів потужністю до 4 гігават, на що отримала понад 50 відповідей, включно з пропозицією від Constellation.

Ядерна енергетика стала особливо цікавою для багатьох компаній з розвитком штучного інтелекту, який вимагає великих потужностей для тренування нових моделей. У лютому Франція оголосила про виділення 1 гігавата ядерної енергії на ШІ, а AWS, дочірня компанія Amazon, планує інвестувати понад $500 мільйонів у ядерну енергетику.

Разом з тим, Constellation минулого року підписала угоду з Microsoft щодо відновлення закритої АЕС Three Mile Island за $1,6 мільярда. Якщо її схвалять регулятори, компанія отримає права на 100% виробленої електроенергії для своїх дата-центрів.