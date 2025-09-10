Meta та TikTok через суд змусили ЄС переглянути технологічні збори для компаній

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta та TikTok виграли справу проти того, як ЄС рахував наглядовий збір за технологічними правилами, повідомляє Reuters.

Meta і TikTok подали позов проти Єврокомісії після того, як з них стягнули по 0,05% річного обороту для покриття витрат на нагляд за дотриманням "Закону про цифрові послуги" (DSA).

Європейські регулятори визначають розмір щорічного збору, беручи до уваги середню кількість активних користувачів на місяць і фінансові результати компаній за попередній рік. Meta та TikTok вважають цю методику недосконалою, адже вона призводить до непропорційних нарахувань.

Компанії оскаржили технологічний збір у Генеральному суді Люксембургу, і суддя підтримав їхню позицію. Європейські регулятори мають протягом року переглянути методологію на основі іншого правового акта. Водночас сплачені за 2023 рік кошти поки що не повертаються — це питання вирішать після розробки нових правил.

Своєю чергою Єврокомісія у суді наполягала, що її методика розрахунку зборів є обґрунтованою та не містить проблем ані в самому принципі нарахування, ані в розмірі платежів.

Крім Meta та TikTok подібні збори повинні сплачувати й інші технологічні компанії, як-от Google, Amazon, Booking, Microsoft, X Corp та багато інших.