Meta запускає Hyperscape — технологію перетворення реальних просторів у VR-копії

Meta представила нову технологію Hyperscape, яка дозволяє за допомогою гарнітур Quest VR відсканувати реальну кімнату та створити її фотореалістичну віртуальну копію. Про це пише The Verge.

З 18 вересня 2025 року власники гарнітур Quest 3 та Quest 3S зможуть протестувати бета-версію застосунку Hyperscape Capture. Спершу відскановані кімнати можна буде переглядати лише самостійно, але згодом Meta додасть можливість запрошувати інших через приватне посилання.

Технологію вперше показали ще на Meta Connect 2024, а на цьогорічній конференції журналісти протестували кілька демонстраційних кімнат, зокрема кухню Гордона Рамзі. Інтер’єри виглядали дуже схожими на справжні, із можливістю розглянути дрібні деталі — від їжі на столі до стопки книжок. Проте при надмірному наближенні ілюзія руйнувалася.

Meta також дала протестувати короткий деморежим сканування. Користувач у гарнітурі ходив по кімнаті, а поверх предметів у реальному часі накладалася віртуальна сітка. Після трьох хвилин програма запропонувала підійти ближче для деталізації, і сітка почала зникати.

За словами Meta, після повного сканування дані завантажуються у хмару, де протягом кількох годин проходять обробку. Лише після цього користувач може відвідати створену VR-копію кімнати.

Компанія розглядає Hyperscape як перспективний напрямок розвитку VR та метавсесвіту, хоча останнім часом її фокус більше зміщений у бік штучного інтелекту. Попри це, Meta вважає, що віртуальне відтворення реальних просторів може стати однією з ключових функцій гарнітур Quest.