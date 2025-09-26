Meta анонсувала у Британії підписку для Facebook та Instagram, що прибирає рекламу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta невдовзі запустить план передплати у Великій Британії, що дозволить користувачам Facebook та Instagram прибрати рекламу з обох платформ. Компанія пропонуватиме окремі підписки для вебверсій та додатків, повідомляє Bloomberg.

Аби прибрати рекламу з вебверсій соціальних мереж, користувачам доведеться платити £2,99 на місяць. Для додатків на iOS та Android вартість підписки вища — £3,99, що Meta пояснює абонентською платою, яку стягують Apple та Google у своїх магазинах.

У 2023 році Meta запровадила подібну, хоча й дорожчу підписку для користувачів ЄС. Проте компанія отримала штраф у розмірі $232 мільйони, оскільки регулятори дійшли висновку, що така модель суперечить цифровим антимонопольним правилам і не забезпечує користувачам реальної свободи вибору. Попри внесені зміни, у липні Єврокомісія заявила, що їх недостатньо, інакше Meta ризикує отримати нові щоденні штрафи.

Запуск підписки у Великій Британії демонструє прагнення Meta поєднати вимоги ЄС щодо онлайн-конфіденційності з необхідністю зберегти прибутки від реклами, яка у 2024 році забезпечила 97% доходу компанії.

Після запуску підписки користувачі старше 18 років отримуватимуть повідомлення з пропозицією оформити щомісячну передплату, щоб прибрати рекламу з Facebook та Instagram. Водночас вони й надалі зможуть користуватися сервісами з рекламою.