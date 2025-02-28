Meta представила нові окуляри доповненої реальності Project Aria Gen 2

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta представила наступне покоління окулярів доповненої реальності Project Aria Gen 2 на базі нового чипу.

Компанія показала свою першу ітерацію Project Aria ще у 2020 році. Це — дослідницька платформа, розроблена Meta Reality Labs Research. Суть проєкту полягає в тому, що окуляри дозволяють збирати детальну інформацію з датчиків та використовувати її у розробці власних смартокулярів, робототехніці та ШІ.

Aria Gen 2 отримала оновлений набір датчиків і новий чип від Meta. Серед нововведень — датчик PPG для вимірювання пульсу та контактний мікрофон, який розрізняє голос користувача від сторонніх звуків. Окуляри також підтримують ШІ-функції, зокрема відстеження рухів очей і рук, а також розпізнавання мови.

Meta планує надати окуляри академічним і комерційним дослідницьким лабораторіям у найближчі місяці. Серед перших тестувальників — компанія Envision, яка використовує Aria Gen 2 для розробки рішень для незрячих і слабозорих людей.