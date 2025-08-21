Meta призупинила найм талантів у сфері ШІ після рекордних витрат

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Meta Platforms вирішила тимчасово зупинити найм у новий підрозділ з розробки штучного інтелекту. Це стало несподіваним кроком після кількох місяців масштабних інвестицій у залучення дорогих спеціалістів — дослідників та інженерів ШІ. Про паузу вперше повідомило The Wall Street Journal.

У Meta пояснили, що мова йде не про скорочення інвестицій, а радше про "базове планування" та створення чіткої структури для роботи над майбутніми проєктами у сфері машинного суперінтелекту. За даними ЗМІ, тепер зусилля компанії розподілені між чотирма напрямками: лабораторією TBD, що займається суперінтелектом, підрозділом продуктів ШІ, інфраструктурою та довгостроковими дослідженнями. Усі вони об’єднані під брендом Meta Superintelligence Labs, який відображає амбіції Марка Цукерберга створити ШІ, здатний перевершити людину у когнітивних завданнях.

Протягом останнього року Meta активно вкладала кошти у розвиток ШІ, змагаючись за таланти з конкурентами. Бонуси за підписання контрактів сягали $100 млн. Найбільш гучною угодою стало придбання 49% стартапу Scale AI за $14,3 млрд, у результаті чого його засновник Александер Ван очолив напрямок Llama — серію відкритих мовних моделей Meta.

Водночас ринок уважно стежить за діями компанії. Хоча Meta привернула увагу своїми колосальними витратами, інші техногіганти також інвестують мільярди у ШІ. Проте пауза у наймі збіглася з хвилею занепокоєння щодо "перегріву" індустрії. Нещодавно CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що ШІ-сфера може бути "бульбашкою", хоча більшість аналітиків із цим не згодні.

Експерти вважають, що Meta наразі перебуває у "режимі переварювання" після агресивних витрат. Компанії потрібен час, аби інтегрувати нових працівників і переконатися, що вони здатні досягти проривів, яких очікує керівництво.

Таким чином, замороження найму розглядається не як відмова від інвестицій у ШІ, а як стратегічна пауза для оцінки ресурсів і майбутніх можливостей.