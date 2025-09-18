Meta випустила нові спортивні смартокуляри за $499

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

На конференції Meta Connect 2025 компанія анонсувала нові смартокуляри Oakley Meta Vanguard, орієнтовані на спортсменів. Вони коштуватимуть $499 і надійдуть у продаж 21 жовтня 2025 року.

Новинка має суцільну передню лінзу. Окуляри оснащені камерою на 12 Мп з кутом огляду 122°, підтримують відеозйомку до 3K та мають програмовану кнопку для виклику ШІ-команд через застосунок Meta AI. Кнопки розташовані знизу, щоб не заважати використанню шоломів.

Час роботи становить до 9 годин, з музикою — до 6 годин. Зарядний футляр додає ще 36 годин автономності та дозволяє зарядити окуляри на 50% за 20 хвилин.

Meta заявляє, що нові відкриті динаміки стали на 6 дБ гучнішими, ніж в Oakley Meta HSTN, а п’ять мікрофонів знижують шум вітру під час дзвінків та роботи з Meta AI. Окуляри також отримали захист IP67 — найвищий серед усіх моделей Meta. Дизайн з лінзами Oakley PRIZMTM допомагає блокувати сонце, вітер і пил.

Особливістю моделі стала інтеграція зі спортивними платформами. Окуляри можна підключати до годинників Garmin, щоб під час бігу чи їзди на велосипеді отримувати дані про пульс і темп. Крім того, вони працюють зі Strava — користувачі можуть накладати спортивні показники на відео й фото та одразу ділитися ними у спільноті.

Oakley Meta Vanguard будуть доступні у чотирьох комбінаціях оправи й лінз.

Продажі стартують у США, Канаді, Великій Британії, країнах ЄС та Австралії. До кінця року Meta планує запустити новинку у Мексиці, Індії, Бразилії та ОАЕ.

Окрім цього, Meta показала нові Ray-Ban Meta 2 з удвічі більшою автономністю та зйомкою у 3K Ultra HD, а також смартокуляри Ray-Ban із вбудованим дисплеєм та браслетом для керування.