Meta розглядає можливість використання моделей Gemini та ChatGPT для вдосконалення власних додатків

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Meta вивчає варіанти інтеграції сторонніх моделей штучного інтелекту у свої продукти, зокрема в чат-бот Meta AI.

Як повідомляє видання The Information (через Engadget), керівництво нового підрозділу Meta Superintelligence Lab розглядає можливість використання моделі Google Gemini для покращення текстових відповідей на запити користувачів у пошукових функціях.

Окрім Google, Meta також веде переговори щодо застосування моделей OpenAI у своїх додатках. Представник Meta заявив, що компанія дотримується стратегії "всеосяжного підходу" до розробки ШІ-продуктів, яка включає як партнерство з іншими компаніями, так і створення власних моделей.

Згідно з джерелом, використання зовнішніх моделей є тимчасовим заходом, що має на меті вдосконалення внутрішніх моделей Llama, аби зберегти конкурентоспроможність на ринку. Відомо, що співробітники Meta вже мають доступ до моделей компанії Anthropic, які використовуються для внутрішнього асистента з програмування.

Паралельно Meta пропонує високі компенсаційні пакети для залучення дослідників ШІ з Google та OpenAI до своєї лабораторії Superintelligence Lab.