Meta хотіла купити стартап Perplexity AI перед тим як інвестувала у Scale AI — ЗМІ

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Компанія Meta розглядала можливість придбання стартапу Perplexity AI у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє CNBC, переговори між компаніями відбулися, однак угоди досягнуто не було. За словами джерел, знайомих із ситуацією, перемовини припинилися "взаємною згодою", хоча одне джерело зазначає, що Perplexity AI сама відмовилася від потенційного поглинання.

Спроба придбати Perplexity стала ще однією ознакою активного прагнення Марка Цукерберга посилити позиції Meta у сфері штучного інтелекту на фоні сильного тиску конкурентів, таких як OpenAI та Google. За словами джерел CNBC, Цукерберг прагне не відставати у розробці як базових моделей ШІ, так і застосунків для кінцевих користувачів, тому готовий залучати найкращих розробників навіть шляхом агресивного переманювання.

Після невдачі з Perplexity AI компанія Meta оголосила про багатомільярдну угоду зі Scale AI. Meta отримала 49% акцій Scale AI, хоча й без права голосу, а її засновник Александр Ванг і кілька інших працівників приєднаються до команди Meta для розвитку штучного інтелекту.

Раніше цього року Meta також цікавилася Safe Superintelligence — стартапом, який було оцінено у $32 мільярди під час останнього раунду фінансування. Після переговорів керівник Safe Superintelligence Деніел Гросс і колишній генеральний директор GitHub Нет Фрідман приєдналися до Meta для розробки нових продуктів. Вони також залишаться керівниками своєї венчурної компанії NFDG, у якій Meta отримає частку.

Паралельно в інтерв’ю Сем Альтман з OpenAI розповів, що Meta навіть намагалася переманювати співробітників OpenAI, пропонуючи надзвичайно привабливі умови, у тому числі бонуси до $100 мільйонів. На його думку, Meta розглядає OpenAI як свого головного конкурента й готова йти на великі ризики для посилення своєї позиції на ринку.

До речі, нещодавно також стало відомо, що Apple розглядає купівлю Perplexity AI для посилення своїх розробок у сфері штучного інтелекту. Такий крок може стати значним етапом у розвитку Apple Intelligence та вдосконаленні голосового помічника Siri.