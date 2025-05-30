Meta хоче створювати технології для армії США

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Meta планує взяти участь у створенні нових військових технологій для армії США. Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія разом з Anduril Industries, оборонною фірмою Палмера Лакі, подала заявку на проєкт під назвою EagleEye. Контракт ще не укладено, але його вартість оцінюють у близько $100 млн. Це частина масштабнішої ініціативи Пентагону на $22 млрд, спрямованої на розробку носимих пристроїв для армії США, де Anduril виступає головним підрядником.

EagleEye передбачає створення шоломів, окулярів та інших носимих пристроїв із технологіями доповненої та віртуальної реальності. Ці гаджети матимуть сенсори для покращення слуху та зору солдатів. Наприклад, вони допомагатимуть виявляти дрони на великій відстані чи знаходити приховані цілі. Також планується інтеграція зі штучним інтелектом: пристрої дозволять військовим взаємодіяти з автономними системами зброї на базі програмного забезпечення Anduril та ШІ-моделей Meta.

Палмер Лакі, засновник Anduril Industries, разом із генеральним директором Meta Марком Цукербергом

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що ці технології допоможуть "захищати інтереси країни як вдома, так і за кордоном". А сам Лакі активно виступає за співпрацю великих техкомпаній з армією. Він зазначив, що зміг переконати Meta та багатьох інших у важливості такої взаємодії.

Лакі, засновник Oculus VR, колись працював із Meta, але був звільнений у 2017 році після скандалу з його фінансуванням антиклінтонівської кампанії. Зараз же він повертається до співпраці з Meta. Він відкрито підтримує Дональда Трампа і вважає, що компанія Anduril досягне ще кращих результатів за його другої адміністрації.

Щодо Anduril Industries, то Палмер Лакі заснував її у 2017 році. Anduril розробляє передові системи для армії та урядових структур, зокрема автономні дрони, системи спостереження, сенсори та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту. За останні роки Anduril уклала державні контракти на суму понад $6 млрд у різних країнах.