Meta веде переговори про мільярдні інвестиції у стартап Scale AI, клієнтами якого є Microsoft та OpenAI

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Meta Platforms веде переговори щодо інвестиції у стартап зі штучного інтелекту Scale AI. За даними джерел, сума інвестиції може перевищити $10 млрд, що зробить її однією з найбільших у приватному секторі. Однак умови угоди ще не остаточні й можуть змінитися. Про це пише Bloomberg.

Scale AI спеціалізується на розмітці даних, які потрібні для навчання моделей машинного навчання. Клієнтами компанії є великі технологічні гіганти, зокрема Microsoft і OpenAI. Завдяки буму генеративного штучного інтелекту, Scale AI швидко зростає: минулого року її доходи становили близько $870 млн, а у 2025 році прогнозується збільшення до $2 млрд.

Раніше у 2024 році стартап оцінювали у $14 млрд, а зараз він може коштувати навіть до $25 млрд. Meta та Microsoft вже інвестували у Scale AI раніше. Для Meta це потенційно буде найбільша зовнішня інвестиція у сфері ШІ, що свідчить про важливість цієї технології для компанії. Раніше Meta більше покладалася на власні дослідження та відкриті стратегії розвитку ШІ, але зараз активно інвестує зовні, щоб не відставати від конкурентів.

Інші великі технологічні компанії, такі як Microsoft, Amazon і Alphabet, теж вкладають великі кошти у розвиток ШІ. Частина інвестицій відбувається через надання кредитів на використання обчислювальних ресурсів. У Meta немає власного хмарного бізнесу, тому формат її інвестиції поки не уточнений.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг назвав штучний інтелект пріоритетом компанії й планує витратити на цю сферу до $65 млрд у 2025 році. У компанії також є амбіції зробити свою модель Llama світовим стандартом у сфері ШІ. Ця модель доступна у Facebook, Instagram та WhatsApp. Її вже використовують мільярди користувачів щомісяця.

Meta і Scale AI також співпрацюють у сфері оборонних технологій. Нещодавно Meta також оголосила про партнерство з компанією Anduril Industries для розробки військових продуктів, зокрема шолома зі ШІ та елементами віртуальної та доповненої реальності. Компанії також спільно працюють над Defense Llama — версією моделі Llama для військового застосування.

Scale AI теж активно співпрацює з урядом США в оборонній сфері. Раніше цього року компанія отримала контракт від Міністерства оборони на розробку технологій ШІ-агентів, що вважається важливим кроком у розвитку військових технологій.