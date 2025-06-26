Meta переманила трьох дослідників OpenAI до команди зі штучного інтелекту

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Meta продовжує активну кампанію з наймання фахівців у сфері ШІ — компанія залучила одразу трьох дослідників з OpenAI. Як повідомляє The Wall Street Journal, до команди Meta Superintelligence приєдналися Лукас Бейєр, Александер Колесніков і Сяохуа Чжай, які раніше працювали в офісі OpenAI у Цюриху.

Meta вже кілька місяців проводить масштабну кампанію з переманювання ключових фахівців, пропонуючи компенсаційні пакети понад $100 млн. Цим процесом особисто керує Марк Цукерберг — він самостійно зв’язується з провідними дослідниками й організовує приватні зустрічі у своїх резиденціях у Пало-Альто та на озері Тахо.

Попри агресивну стратегію, Meta не вдалося залучити деяких ключових фігур. Зокрема, співзасновники OpenAI Ілля Сутскевер і Джон Шульман вже створили власні стартапи. Водночас нещодавно Meta інвестувала $14 млрд у компанію Scale AI та залучила її засновника Александра Ванґа, що стало однією з найбільших угод у галузі.

До речі, генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтервʼю зазначив, що "принаймні наразі" найкращі дослідники компанії не приймають пропозицій Meta. Проте залучення швейцарської команди OpenAI свідчить про те, що стратегія Цукерберга вже почала приносити результати.