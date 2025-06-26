Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Meta переманила трьох дослідників OpenAI до команди зі штучного інтелекту

Meta переманила трьох дослідників OpenAI до команди зі штучного інтелекту
Meta з Марк Цукерберг
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
26 червня, 12:37
0

Meta продовжує активну кампанію з наймання фахівців у сфері ШІ — компанія залучила одразу трьох дослідників з OpenAI. Як повідомляє The Wall Street Journal, до команди Meta Superintelligence приєдналися Лукас Бейєр, Александер Колесніков і Сяохуа Чжай, які раніше працювали в офісі OpenAI у Цюриху.

Meta вже кілька місяців проводить масштабну кампанію з переманювання ключових фахівців, пропонуючи компенсаційні пакети понад $100 млн. Цим процесом особисто керує Марк Цукерберг — він самостійно зв’язується з провідними дослідниками й організовує приватні зустрічі у своїх резиденціях у Пало-Альто та на озері Тахо.

Попри агресивну стратегію, Meta не вдалося залучити деяких ключових фігур. Зокрема, співзасновники OpenAI Ілля Сутскевер і Джон Шульман вже створили власні стартапи. Водночас нещодавно Meta інвестувала $14 млрд у компанію Scale AI та залучила її засновника Александра Ванґа, що стало однією з найбільших угод у галузі.

До речі, генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтервʼю зазначив, що "принаймні наразі" найкращі дослідники компанії не приймають пропозицій Meta. Проте залучення швейцарської команди OpenAI свідчить про те, що стратегія Цукерберга вже почала приносити результати.

Бізнес Meta Штучний інтелект OpenAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні
Літній флер у подарунок: як оформити букет у сезонному стилі з рафією та крафтом