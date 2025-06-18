Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Meta намагалася переманити співробітників OpenAI, пропонуючи сотні мільйонів доларів — Сем Альтман

Meta намагалася переманити співробітників OpenAI, пропонуючи сотні мільйонів доларів — Сем Альтман
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 червня, 11:07
0

Meta пропонувала працівникам OpenAI компенсаційні пакети на понад $100 млн, але "найкращі люди" відмовилися. Про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у подкасті зі своїм братом Джеком, повідомляє TechCrunch.

За словами Альтмана, Meta останнім часом активно намагається сформувати команду для свого нового підрозділу з розробки суперінтелекту. Очолює його колишній CEO Scale AI Александр Ван, а звітувати дослідники мали б безпосередньо Марку Цукербергу. Попри агресивну кампанію найму, Альтман стверджує, що ключові співробітники OpenAI лишаються в компанії.

"Meta почала робити гігантські пропозиції — $100 млн і більше на рік. Але, наскільки я знаю, ніхто з наших найкращих людей не погодився", — сказав Сем Альтман.

Альтман припустив, що працівники OpenAI вірять у більші шанси компанії досягти AGI (штучного загального інтелекту), а також — у важливість культури інновацій. Він також розкритикував підхід Meta: мовляв, орієнтація на гроші, а не на місію, не сприяє створенню ефективної команди.

Серед тих, кого Meta намагалася переманити, — дослідник OpenAI Ноам Браун і архітектор Google AI Корай Кавукчоглу. Обидві спроби виявилися невдалими.

Meta нещодавно інвестувала у Scale AI та змогла залучити кількох відомих фахівців — зокрема Джека Рея (Google DeepMind) і Йохана Шалквіка (Sesame AI). Але компанії ще належить сформувати повноцінну команду, яка могла б конкурувати з OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

Паралельно OpenAI, за словами Альтмана, розглядає ідею запуску соціальної мережі, де стрічку формуватиме ШІ, орієнтуючись на побажання користувача, а не на алгоритмічні моделі. Meta теж експериментує з ШІ-мережами, але наразі користувачі погано сприймають її застосунок Meta AI.

Бізнес Meta Штучний інтелект OpenAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні
Літній флер у подарунок: як оформити букет у сезонному стилі з рафією та крафтом
Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити