Meta випадково спричинила DDoS-атаку на себе під час демонстрації розумних окулярів

Під час презентації нових розумних окулярів Meta на сцені сталися технічні проблеми. Це спричинило чимало спекуляцій у мережі, а гендиректор компанії Марк Цукерберг сказав, що проблема полягала у Wi-Fi. Проте пізніше головний технічний директор Ендрю Босворт розповів в чому справа, пише The Verge.
Під час сесії питань та відповідей в Instagram, Босворт розповів, що коли на презентації сказали "Hey Meta, start Live AI", це одразу запустило функцію на всіх окулярах у приміщені. Попри те, що трафік Live AI спрямовувався на окремий сервер, це стосувалося трафіку з усіх окулярів, через що Meta буквально спричинила DDoS-атаку сама на себе.
Босворт зазначає, що під час репетиції все працювало належним чином, проте того разу у приміщені було набагато менше окулярів й навантаження не було таким великим.
Заразом він пояснив й проблему з відеодзвінком, що відбулася під час демонстрації, яка, за його словами, була "більш невідомою" та була спричинена "раніше небаченою помилкою". Він каже, що окуляри Ray-Ban Display переходили у режим сну у той момент, коли пристрій отримував сповіщення про дзвінок, але зараз цю помилку виправили.