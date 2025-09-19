Українська правда
Meta випадково спричинила DDoS-атаку на себе під час демонстрації розумних окулярів

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
19 вересня, 16:00
Під час презентації нових розумних окулярів Meta на сцені сталися технічні проблеми. Це спричинило чимало спекуляцій у мережі, а гендиректор компанії Марк Цукерберг сказав, що проблема полягала у Wi-Fi. Проте пізніше головний технічний директор Ендрю Босворт розповів в чому справа, пише The Verge.

Під час сесії питань та відповідей в Instagram, Босворт розповів, що коли на презентації сказали "Hey Meta, start Live AI", це одразу запустило функцію на всіх окулярах у приміщені. Попри те, що трафік Live AI спрямовувався на окремий сервер, це стосувалося трафіку з усіх окулярів, через що Meta буквально спричинила DDoS-атаку сама на себе.

Босворт зазначає, що під час репетиції все працювало належним чином, проте того разу у приміщені було набагато менше окулярів й навантаження не було таким великим.

Заразом він пояснив й проблему з відеодзвінком, що відбулася під час демонстрації, яка, за його словами, була "більш невідомою" та була спричинена "раніше небаченою помилкою". Він каже, що окуляри Ray-Ban Display переходили у режим сну у той момент, коли пристрій отримував сповіщення про дзвінок, але зараз цю помилку виправили.

Технології Meta Розумні окуляри Ray-Ban Meta
