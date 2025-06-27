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Meta планує придбати стартап PlayAI, що спеціалізується на голосовому ШІ

Meta планує придбати стартап PlayAI, що спеціалізується на голосовому ШІ
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Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
27 червня, 10:39
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Meta веде переговори про купівлю стартапу PlayAI, який розробляє інструменти відтворення голосу за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Meta отримає технології PlayAI й частину її команди. Угоду ще не укладено, але вона має зміцнити позиції компанії у сфері голосових функцій для ШІ-помічника та пристроїв типу розумних окулярів.

Голосові можливості є одним із пріоритетів Марка Цукерберга у поточному році. Зокрема, Meta нещодавно інвестувала $14,3 млрд у Scale AI, а також залучила генерального директора компанії до створення нової команди з розвитку суперінтелекту. Крім того, Meta переманила низку дослідників з OpenAI, Sesame AI та Google.

PlayAI описує свої рішення як такі, що забезпечують природну взаємодію — "настільки ж живу, як розмова між двома людьми". У 2024 році стартап залучив $21 млн інвестицій від Kindred Ventures, Y Combinator і 500 Global.

Meta також вела переговори з Perplexity AI й розглядала можливість придбання Runway AI, однак ці угоди не були укладені.

Бізнес Meta Штучний інтелект
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