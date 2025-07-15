Meta створює суперкомп’ютери потужністю понад 1 ГВт для розвитку штучного суперінтелекту

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta будує кілька обчислювальних кластерів потужністю в 1 гігават. Перший з них, Prometheus, планують запустити у 2026 році. Інший — Hyperion — зможе масштабуватися до 5 ГВт протягом кількох років. За словами Марка Цукерберга, один з таких кластерів займатиме площу, співмірну з Мангеттеном.

У своєму дописі Цукерберг заявив, що Meta має намір інвестувати "сотні мільярдів доларів у обчислювальні потужності" для створення суперінтелекту. Він також наголосив, що компанія має достатньо капіталу, щоб реалізувати ці плани самостійно, без зовнішнього фінансування.

Цукерберг також процитував аналіз SemiAnalysis, згідно з яким Meta випереджає конкурентів і може стати першою компанією, яка запустить кластер потужністю понад 1 ГВт. Meta тепер будує кластери навіть у спеціальних наметах, щоб прискорити розгортання обчислювальної інфраструктури. Усе це — частина переходу від "ШІ-інкременталізму" до повноцінних перегонів за AGI (Artificial General Intelligence).

Meta також формує "найелітнішу" команду розробників: компанія вже переманила до себе провідних спеціалістів з OpenAI та Apple, інвестувала у Scale AI, а її генеральний директор Александр Ванґ очолив команду розробників.