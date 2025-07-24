Meta представила нову версію браслета, що зчитує сигнали м’язів і дозволяє керувати пристроями без дотику

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta опублікувала дослідження в журналі Nature, у якому детально описала нову версію свого браслета sEMG-RD. Пристрій зчитує електричні сигнали м’язів (електроміографію) з поверхні шкіри й переводить їх у цифрові команди — наприклад, для навігації по робочому столу комп'ютера, руху курсора чи відкриття програм. Про це пише Gizmodo.

Останній прототип здатен автоматично адаптуватися до нового користувача без тривалого навчання, чого не могли попередні версії. Це стало можливим завдяки новим нейромережевим алгоритмам, які швидко аналізують сигнали і створюють персоналізовану модель керування.

Imagine controlling your devices with a subtle hand or finger gesture. Our cutting-edge research turns intent and muscle signals into seamless computer control. This breakthrough wrist technology is redefining how we interact with computers—intuitive, precise, and ready for the… pic.twitter.com/2dXERZYqkY — Meta (@Meta) July 23, 2025

Також розробники продемонстрували можливість розпізнавання сили жестів — наприклад, наскільки сильно віртуально стискається об’єкт. Це відкриває потенціал для складніших взаємодій у VR- та AR-середовищах. Крім того, пристрій уже може зчитувати написання тексту рукою зі швидкістю 20,9 слова на хвилину.

Meta працює над подібними інтерфейсами з 2021 року. Поточна версія браслета — одна з найбільш перспективних розробок компанії у сфері альтернативних способів керування, які не потребують камер чи фізичних контролерів. Рішення може стати корисним і для користувачів з обмеженими можливостями.