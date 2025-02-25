Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%

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Mercedes-Benz розпочала дорожні випробування своєї технології твердотільних акумуляторів. Це важливий крок до створення безпечніших, легших і більш ємних батарей для електромобілів. За словами компанії, нові акумулятори можуть збільшити запас ходу на 25%.

Для випробувань використовується модифікований EQS із заявленим запасом ходу 1000 км. Розробка відбувається у співпраці з Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) та американською компанією Factorial Energy, яка спеціалізується на твердотільних акумуляторах. Це партнерство об’єднує інженерні досягнення серійних автомобілів та Формули-1, що сприяє передачі технологій з автоспорту в повсякденне використання.

Mercedes-Benz EQS

Головна відмінність твердотільних батарей від традиційних літій-іонних у тому, що замість рідкого електроліту вони використовують твердий. Це підвищує безпеку, зменшує вагу батареї та дозволяє застосовувати нові матеріали, зокрема літієвий метал в аноді. Mercedes-Benz запатентувала спеціальну конструкцію осередків, яка компенсує зміну їхнього об’єму під час заряджання і розряджання.

Mercedes-Benz EQS

Твердотільні акумулятори здатні досягати щільності енергії до 450 Вт·год/кг, що забезпечує значний приріст запасу ходу без збільшення розміру або ваги батареї. Очікується, що тестовий EQS зможе проїхати понад 1000 км без підзарядки.

Співпраця Mercedes-Benz і Factorial Energy триває з 2021 року. У межах цього проєкту Factorial вперше поставила зразки своїх твердотільних літієвих акумуляторів автовиробнику. Інженери HPP допомогли адаптувати систему для серійного електромобіля.

Mercedes-Benz EQS

Дорожні випробування дадуть Mercedes-Benz критично важливі дані про ефективність і довговічність нових акумуляторів. Отримані результати допоможуть визначити можливість інтеграції цієї технології у майбутні серійні моделі компанії.