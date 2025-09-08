Mercedes-Benz представила повністю електричний GLC

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Mercedes-Benz GLC, який останнім часом був найпопулярнішим автомобілем компанії, отримав повністю електричну версію GLC 400 4MATIC. Це не просто стара модель з батареєю — авто спроєктовано з нуля як електромобіль.

Електричний Mercedes-Benz GLC має повнопривідний силовий агрегат потужністю 360 кВт. Запас ходу складає до 713 км від акумулятора ємністю 94 кВт·год. Авто підтримує 800-вольтову архітектуру, яка забезпечує надзвичайно швидку зарядку. Компанія стверджує, що водії можуть збільшити запас ходу до 303 км лише за десять хвилин на сумісній станції швидкої зарядки.

На відміну від бензинової версії, електромобіль має на 84 мм довшу колісну базу, що забезпечує більше місця для пасажирів — 47 мм додаткового місця для ніг. Всередині GLC оснащено новим гіперекраном MBUX, цільним шматком скла, що простягається на 99,5 сантиметрів по всій панелі приладів, що є найбільшим екраном з-поміж усіх авто Mercedes-Benz.

Заразом новий електромобіль має багажник на 570 літрів, який при складених сидіннях збільшується до 1740 літрів. Передній багажник також забезпечує додаткові 128 літрів для зарядних кабелів чи дрібних предметів.

Широкий технологічний комплекс нового GLC включає нову операційну систему Mercedes-Benz MB.OS, яку компанія описує як "супермозок" автомобіля, що працює на основі штучного інтелекту та високопродуктивних чипів потужністю 254 TOPS. Система використовує моделі Microsoft та Google для допомоги водію.

Що ж до інших технологічних елементів, то GLC оснащено 10 камерами, п'ятьма радарними датчиками та 12 ультразвуковими датчиками, які передають дані в MB.OS для розуміння оточення у режимі реального часу. Система також дозволяє бездротове оновлення програмного забезпечення.

Крім того, новий електромобіль Mercedes отримав пневматичну підвіску AIRMATIC від автомобілів S-класу, розроблену для забезпечення плавної та комфортної їзди. Для покращеної маневровності на вузьких вулицях автомобіль також отримав 4,5-градусне підрулювання задньої осі, що зменшує радіус повороту. За гальмування відповідає систему One-Box, що поєднує рекуперацію енергії з традиційними гальмами.

Як і новий CLA, GLC матиме нову двоступеневу коробку передач для більш ефективної роботи на високих швидкостях.

Електричний GLC надійде у продаж у другій половині 2026 року, одразу після нового BMW iX3.

Mercedes-Benz пропонуватиме дві комплектації авто: GLC400 з 483 кінськими силами та 800 Нм крутного моменту, а також GLC300+ з 369 кінськими силами та 504 Нм крутного моменту. Потужніша версія розганятиметься до 100 км/год за приблизно 4,4 секунди, тоді як слабшій версії знадобиться близько 6 секунд.

Очікується, що GLC400 коштуватиме близько 70 000 євро, а GLC300+ — близько 60 000 євро.