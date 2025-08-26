Електрокар Mercedes-AMG GT XX побив 25 рекордів витривалості, подолавши понад 40 000 км за 7 днів

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Головні проблеми сучасних електрокарів — невеликий запас ходу та тривала зарядка. Концепт Mercedes-AMG GT XX довів, що ці обмеження можна подолати, встановивши одразу 25 рекордів витривалості.

За 24 години автомобіль проїхав 5479 км, перевищивши попередній рекорд XPeng P7 на 1518 км. Машина рухалася практично без зупинок зі швидкістю майже 299 км/год, роблячи лише короткі паузи на надшвидку зарядку. Секрет успіху — у можливості заряджатися потужністю 850 кВт, що більш ніж удвічі перевищує показники сучасних швидкісних зарядок. Це дозволяє додати близько 400 км пробігу за п’ять хвилин.

У заїзді брали участь 17 пілотів, серед яких зірка Формули-1 Джордж Рассел. Вони змінювалися кожні дві години, щоб автомобіль безперервно рухався. Після встановлення добового рекорду команда не зупинилася: два GT XX за 7 днів і 13 годин проїхали понад 40 000 км, тобто еквівалент довжини земного екватора, фінішувавши з різницею лише у два кола.

GT XX оснащений трьома осьовими електромоторами Yasa загальною потужністю понад 1360 к.с. та інноваційною батареєю з архітектурою 800 В. Кожна з 3000 комірок безпосередньо охолоджується спеціальним маслом, що дозволяє витримувати екстремальні навантаження.

Хоча GT XX — лише концепт, він демонструє технології, які можуть радикально змінити уявлення про майбутнє електромобілів.