Мексика подає до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

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Уряд Мексики офіційно подав позов проти Google через зміну назви Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів у США. Президентка країни Клаудія Шейнбаум зазначила, що компанія проігнорувала неодноразові звернення з вимогою повернути історичну назву, пише The Verge.

Зміна з’явилася в сервісі Google Maps після того, як на початку свого президентського терміну Дональд Трамп підписав указ про перейменування затоки. Хоча для мексиканських користувачів назва залишилася незмінною, у США та деяких інших регіонах сервіс почав показувати напис "Gulf of America" або "Gulf of Mexico (Gulf of America)".

Мексиканська влада заявляє, що США не мають права перейменовувати міжнародні географічні об’єкти.

"Ми не можемо змінювати назви частин інших країн, і вони не можуть змінювати наші. Частина затоки, що належить Мексиці, не може мати іншу назву", — наголосила Шейнбаум.

До подання позову Мексика надсилала офіційні листи до Google з проханням не використовувати нову назву. У відповідь віцепрезидент компанії з державних справ Кріс Тернер повідомив, що Google не планує змінювати свою політику.

9 травня 2025 року Палата представників США ухвалила законопроєкт, який формалізує назву "Затока Америки". Адміністрація Трампа раніше навіть заборонила агентству Associated Press брати участь у брифінгах у Білому домі за відмову використовувати нову назву.

На відміну від Google й Apple, які підтримали ініціативу, сервіс MapQuest відкрито висміяв перейменування, створивши спеціальний сайт, присвячений абсурдності цієї зміни.

Мексика наполягає, що справжня назва — Мексиканська затока — має бути збережена на міжнародному рівні.