Представлено Dimensity 9500 — "найдосконаліший" процесор MediaTek

MediaTek представила свою "найдосконалішу" мобільну платформу — Dimensity 9500. Компанія каже, що чип встановить нові стандарти для локальних можливостей ШІ на смартфонах, забезпечить продуктивність в іграх на рівні консолей, а також забезпечить кращу енергоефективність.

Dimensity 9500 використовує CPU-дизайн третього покоління All Big Core, що поєднує ультраядро з тактовою частотою 4,21 ГГц, три преміумядра та чотири продуктивні ядра, а також чотириканальний накопичувач UFS 4.1.

Згідно зі словами MediaTek, така конструкція забезпечує на 32% вищу одноядерну та на 17% вищу багатоядерну продуктивність порівняно з попереднім поколінням, а ультраядро забезпечує на 55% нижче енергоспоживання при піковій продуктивності. Компанія відзначає, що процесор також на 30% енергоефективніший під час багатозадачності в іграх та додатках для соціальних аудіодзвінків.

Нова архітектура кешу та пам'яті, яка використовується у Dimensity 9500, включає першу у галузі підтримку 4-канального UFS 4.1, що згідно з заявами компанії, подвоює швидкість читання/запису та прискорює завантаження великих моделей штучного інтелекту на 40%. Dimensity Scheduling Engine другого покоління перетворює цю потужність у більш плавну реакцію та стабільну ефективність навіть під час інтенсивних навантажень.

Також Dimensity 9500 має інтегрований графічний процесор ARM G1-Ultra, що забезпечує на 33% вищу пікову продуктивність та на 42% кращу енергоефективність й пропонує інтерполяцію частоти кадрів до 120 FPS з трасуванням променів. Компанія каже, що її співпраця з провідними студіями, а також підтримка MegaLights в Unreal Engine 5.6 і Nanite в Unreal Engine 5.5, забезпечують рендеринг у реальному часі на рівні AAA.

Для штучного інтелекту Dimensity 9500 отримав дев'яте покоління нейронного процесора MediaTek NPU 990 з Generative AI Engine 2.0, що подвоює обчислювальну потужність та впроваджує обробку великих моделей Bit Net 1,58 біт, зменшуючи енергоспоживання на 33%. Заразом новий чип першим отримує підтримку інтегровної архітектури обчислень у пам'яті для надефективного нейронного процесора, що також знижує енергоспоживання та дозволяє моделям ШІ працювати безперервно.

Для фотографії новий чип отримав Imagiq 1190, що підтримує попередню обробку у форматі RAW, зйомку з роздільною здатністю до 200 МП, безперервне відстеження фокуса з частотою 30 кадрів у секунду та новий портретний рушій. Також процесор підтримує запис відео 4K 60FPS.

Очікується, що перші флагманські смартфони на базі MediaTek Dimensity 9500 з'являться у четвертому кварталі 2025 року.