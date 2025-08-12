Маск звинуватив Apple у заниженні рейтингу Grok в App Store та пригрозив судом

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI готується подати до суду на Apple через ймовірні антимонопольні порушення, пов’язані з рейтингами застосунків в App Store, пише CNBC.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Причиною стало те, що чатбот Grok, створений xAI, не з’явився в розділі Must-Have Apps (обов’язкові для встановлення), попри те що займає п’яте місце серед усіх безплатних застосунків. Маск звинуватив Apple у створенні умов, за яких лише OpenAI може займати перше місце в App Store, назвавши це "беззаперечним антимонопольним порушенням".

Він також поставив під сумнів, чому Apple не просуває X (колишній Twitter), який, за його словами, є застосунком №1 у світі серед новин, та Grok. У своїх публікаціях Маск припустив, що компанія "грає у політику".

And why is ChatGPT literally in every list where you have editorial control? — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Apple поки що не надала коментарів.

Цей конфлікт розгортається на тлі партнерства Apple з OpenAI, укладеного торік для інтеграції ChatGPT у iPhone, iPad та Mac. Маск тоді різко критикував цей крок і навіть погрожував заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо інтеграція відбудеться на рівні операційної системи.

Маск і OpenAI перебувають у затяжному конфлікті. Підприємець, який співзаснував компанію у 2015 році, залишив її у 2018-му, а тепер судиться з нею та її CEO Семом Альтманом, звинувачуючи у відмові від початкової місії — створення ШІ на благо людства.

Ситуацію прокоментував і Альтман, назвавши заяви Маска "вражаючими" з огляду на звинувачення, що Маск сам маніпулює платформою X на свою користь і на шкоду конкурентам.