Masimo знову хоче заборонити функцію вимірювання кисню в Apple Watch

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Masimo знову намагається заборонити функцію вимірювання кисню в крові на розумних годинниках Apple Watch. Apple лиш нещодавно отримала можливість знову її використовувати після заборони у 2023 році, спричиненої порушенням патентів, пише MacRumors.

Медична технологічна компанія подала судовий позов проти Митної та прикордонної служби США, що раніше дозволили Apple повернути функцію у свої розумні годинники у дещо зміненому вигляді. Masimo домагається тимчасової заборони наказу та попередньої заборони, аби скасувати рішення митниці.

"Функція Митної та прикордонної служби полягає у забезпеченні виконання заборонних наказів ITC, а не у створенні лазівок, які роблять їх неефективними", — йдеться у заяві Masimo .

У скарзі Masimo заявляє, що митниця діяла незаконно, постановивши, що Apple може імпортувати годинники з технологією пульсоксиметрії. Компанія каже, що хоч рішення було прийняте 1 серпня, вона дізналася про нього лише з заяви Apple 14 серпня.

Медична компанія каже, що Митна та прикордонна служба перевищили повноваження, дозволивши Apple обійти заборону. Apple перенесла функцію вимірювання кисню в крові з Apple Watch на iPhone, хоча Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) вважає цю технологію порушенням патентів Masimo.

Нагадаємо, що у 2023 році Masimo домоглася тимчасової заборони продажі розумних годинників Apple watch Series 9 та Ultra 2 через порушення патентів. Компанія з Купертіно на деякий час повернула пристрої на ринок, перш ніж повністю прибрати функцію вимірювання рівня кисню у крові у січні 2024 року.